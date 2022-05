Chiaretto di Bardolino Run: arriva la corsa del vino rosa veronese

Due percorsi ad anello di 5 o 12 chilometri immersi tra i vigneti da cui nasce il Chiaretto di Bardolino, il vino rosa della sponda veneta del lago di Garda: è la Chiaretto di Bardolino Run, in programma sabato 4 giugno dalle 16.30 per le ultime iscrizioni e la consegna del pettorale. Si partirà alle 18 dall’Istituto Salesiano Tusini, sulla Rocca di Bardolino, di recente sede anche dell’Anteprima del Chiaretto, per scoprire di corsa o semplicemente camminando il luogo d’origine del Chiaretto di Bardolino.

L’area di prima diffusione del vino rosa veronese, infatti, fu molto probabilmente la porzione delle colline di Bardolino attorno alla Rocca e alla chiesa di San Vito di Cortelline, vicinissima al Tusini. La chiesa di San Vito, in particolare, oltre a conservare sculture longobarde dedicate al vino, sorge sui resti di una villa romana, nella quale certamente si produceva vino tramite l’uso del torchio. Proprio attraverso l’introduzione del torchio romano, più di duemila anni fa, qui si incominciò a produrre quel Vinum Clarum che fu l’antenato dell’attuale Chiaretto. Per scelta del Comune di Bardolino, da qualche anno, a sottolineatura della storicità produttiva locale, tutta la zona attorno alla Rocca di Bardolino, nei pressi della quale si trova anche l’Istituto Salesiano Tusini, ha assunto il nome di località Chiaretto di Bardolino. È

in quella stessa verdissima area, affacciata sul lago di Garda, che si svolgerà per la prima volta la Chiaretto di Bardolino Run, con una deviazione nella vicina e suggestiva Valsorda, così chiamata perché l’eco vi è totalmente assente. La vallata è scavata all’interno dei depositi morenici lasciati dai ghiacciai che formarono il Garda. Sarà possibile dunque vedere da vicino uno spaccato di quei suoli morenici che contribuiscono a creare la tipica sapidità del Chiaretto. Il tempo di percorrenza, pensato sia per le famiglie che per chi ama correre, è al massimo di due ore. Al termine i partecipanti potranno ristorarsi con un calice di Chiaretto di Bardolino e cenare, se lo desiderano, nel piazzale dell’Istituto Tusini. Presso la scuola è disponibile un ampio parcheggio.

Informazioni e contatti

Chiaretto di Bardolino Run è una camminata podistica non competitiva organizzata da VRM TEAM ASD in collaborazione con il Consorzio di tutela del Chiaretto e del Bardolino, il Comune di Bardolino e la Fondazione Bardolino Top.

La quota di partecipazione è di 5 euro e comprende il pacco gara, che contiene, insieme a vari gadget, anche una bottiglia di Chiaretto di Bardolino. È possibile iscriversi all’evento sul sito di EventBrite oppure presso Verona Marathon Hub in Circonvallazione P. Maroncelli 7/E, Verona.

Per informazioni visitare il sito www.chiaretto.run