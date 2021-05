Prosegue la Primavera in Rosa sul lago di Garda (e non solo) con "Chiaretto di Bardolino in Cantina"

Sabato 22 e domenica 23 maggio 2021 si svolge “Chiaretto di Bardolino in Cantina”, terza tappa della Primavera in Rosa con il Chiaretto di Bardolino organizzata dalla Fondazione Bardolino Top, dal Comune di Bardolino e dal Consorzio di Tutela Chiaretto e Bardolino. Nel weekend le aziende produttrici del Chiaretto, dislocate tra la riviera gardeasana e il monte Baldo, tra la Valdadige e l’Est Veronese, apriranno le porte agli appassionati per la visita alla cantina e l’assaggio del Chiaretto di Bardolino e di altri vini aziendali, in qualche caso anche con accompagnamento di taglieri di formaggi o salumi.

L’elenco delle aziende che apriranno le loro porte ai visitatori e le loro proposte sono disponibili anche a questo link. Per orari e prenotazioni, contattare direttamente le aziende.

AFFI

La Pedocchina

Info e prenotazioni:

Telefono: 045 7236222

WhatsApp: 347 3583280

BARDOLINO

Cà Bottura

Info e prenotazioni:

Telefono: 045 7211770

WhatsApp: 347 6244350

Costadoro

Info e prenotazioni:

Telefono: 347 8736397 – 351 8788484

WhatsApp: 347 8736397 – 351 8788484

Guerrieri Rizzardi

Info e prenotazioni:

Telefono: 045 7210028 – int. 1

BUSSOLENGO

Il Pignetto

Info e prenotazioni:

Telefono: 045 7151232

WhatsApp: 347 9829965

CALMASINO DI BARDOLINO

Valetti

Info e prenotazioni:

Telefono: 045 7235075

WhatsApp: 340 0018560

CASTELNUOVO DEL GARDA

Vitevis – Cantina Castelnuovo del Garda

Info e prenotazioni:

Telefono: 045 9816205

WhatsApp: 342 7903788

CAVAION VERONESE

Le Fraghe

Info e prenotazioni:

Telefono: 045 7236832

WhatsApp: 348 6055139

CISANO DI BARDOLINO

Casetto

Info e prenotazioni:

Telefono: 045 6229130

WhatsApp: 340 8601677 – 346 4944500

COLÀ DI LAZISE

Bergamini

Info e prenotazioni:

Telefono: 045 6490407 (prenotare almeno 48 ore prima)

La Pesenata

Info e prenotazioni:

Telefono: 348 3616280 – 327 8189964

WhatsApp: 348 3616280 – 327 8189964

COSTERMANO DEL GARDA

Garda Natura

Info e prenotazioni:

Telefono: 045 6270787 – 347 6807881

WhatsApp: 347 6807881

CUSTOZA

Aldo Adami

Info e prenotazioni:

Telefono: 045 516105

WhatsApp: 348 7750492

Gorgo

Info e prenotazioni:

Telefono: 347 7062903

WhatsApp: 347 7062903

LAZISE

Marchesini Marcello

Info e prenotazioni:

Telefono: 045 7580731

WhatsApp: 351 5199912

SALIONZE SUL MINCIO

Seiterre in Tenuta San Leone

Info e prenotazioni:

Telefono: 045 7945008

SOMMACAMPAGNA

Le Vigne di San Pietro

Info e prenotazioni:

Telefono: 045 510016

WhatsApp: 335 7079555

Ronca

Info e prenotazioni:

Telefono: 349 3077846

WhatsApp: 349 3077846

VILLAFRANCA DI VERONA

Albino Piona

Info e prenotazioni:

Telefono: 045 516055