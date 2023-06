Chef su ruote: lo street food a San Giovanni Lupatoto

Appuntamento con lo street food a San Giovanni Lupatoto dal 9 all'11 giugno 2023 in Piazza Umberto I. Per il primo anno arrivano i Food Truck Gourmet di Beer Best a San Giovanni Lupatoto per un weekend ricco di intrattenimenti.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

ORARI:

Venerdì: Dalle ore 18 alle 24

Sabato e Domenica dalle ore 18 alle 24

Food Truck Gourmet, area bambini, spettacoli ed intrattenimenti per grandi e piccini!

FOOD TRUCK PARTECIPANTI:

Basulon

Trentin Trac

Enjoy street food

Angelo del Tortellino

Jennifer Club Sandwich

PepiDora la patata dal cuore veneto

KeBon Fritto

PROGRAMMA:

AREA BAMBINI

LIVE BAND E DJ SET

STREET FOOD GOURMET

Info: https://www.facebook.com/events