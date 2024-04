"Che si trovino male", in Fucina Machiavelli la storia di una maestra e le sue bambine di borgata

Sabato 13 aprile alle 21, Fucina Machiavelli propone uno spettacolo, della compagnia I Franchi, che racconta la storia della maestra Lara (Giulia Angeloni), che negli anni ’60 dalla Sardegna sale a Roma. Si ritrova ad insegnare nella “classe di semi-recupero” dove la scuola relega i bambini che considera irrecuperabili, figlie di immigrati e di abitanti delle baraccopoli, metà delle quali non vengono a lezione.

La segretaria cerca di dissuaderla ma la maestra è decisa, vuole abbinare un volto a questi nomi sul registro, a questi banchi vuoti: andrà nel villaggio di baracche a cercare le bambine. Qui scopre un’umanità di immigrati, prostitute, travestiti. Conosce Esterina che ha undici anni e dice di avere un fratello sassofonista di cui parla continuamente anche se nessuno le crede mai, e Paola che è da quando aveva otto anni che suo padre le ha insegnato a rubare, e Ortensia che ha una sorella zoppa e bellissima che canta nelle osterie e si dice faccia sparire la gente.

Forse i racconti delle bambine non sono veri ma certamente è vero il bisogno che le spinge a raccontarli. E quando la maestra riesce a prendere sul serio la loro immaginazione, è proprio lì che trova l’ispirazione per battere nuove strade. Si trova a sperimentare un nuovo modo di fare scuola in cui lo scambio e l’apprendimento sono reciproci e attraverso cui le bambine, dal sentirsi gli scarti di una scuola e di una società che le rifiuta, intraprendono un percorso verso la consapevolezza e la dignità.

Arricchiscono il flusso narrativo illustrazioni videoproiettate (di Kamilla Lucarelli) e musica dal vivo (Simone Arlorio), riprendendo e amplificando il gioco di immaginari suggerito dalla storia, per uno spettacolo davvero intenso. Spiega Sara Meneghetti, direttrice di Fucina Machiavelli: "Questo spettacolo si inserisce all'interno del tema della nostra stagione "Pari e Dispari" perché parla della cultura e dell'istruzione come veri motori di cambiamento e giustizia sociale. La scuola è la prima occasione per tutti i cittadini di accedere alle stesse opportunità ed è questa la vera vocazione dell'insegnante: aprire ai propri studenti la porta di un futuro possibile. La storia della maestra Lara ricorda quella di Don Milani, e ci interroga su ciò che ancora oggi il sistema potrebbe fare per sostenere gli insegnanti nelle sfide che si trovano ad affrontare ogni giorno."

Biglietti speciale insegnanti 8 euro - (intero 12 euro / ridotto (under 30-over 70) 10 euro / convenzioni 8 euro / under18 5 euro) acquistabili online su fucinaculturalemachiavelli.com o in biglietteria a partire da un’ora prima dell’inizio.

Che si trovino male / foto ufficio stampa Fucina Machiavelli