Al Sangiò Art Festival lo spettacolo "Che fom? Spetom!"

Venerdì sera il quarto appuntamento con il Teatro nel Parco a cura di Ippogrifo Produzioni per il Sangiò Art Festival ospiterà la compagnia bresciana VIANDANZE TEATRO con lo spettacolo CHE FOM? SPETOM!, uno spettacolo parossistico, scanzonato musicale e poetico: la rivisitazione e riscrittura di uno dei capolavori del teatro contemporaneo “Aspettando Godot” di Samuel Beckett.

Sul palco Faustino Ghirardini, Diego Belli e Mattia Grazioli con una sfida ben precisa: affidare al dialetto il compito di esplorare temi a lui desueti come l’attesa, consegnando a questo suono materico e terrigno il racconto di un surreale tentativo di avere ancora qualcosa o qualcuno per cui valga la pena aspettare. La lingua dei padri diventa strumento per dare suono alle parole di una umanità disperata, che affronta con malinconia la perdita di senso della vita, dello stare insieme. Uno spettacolo per tutti: unico, irriverente ed imperdibile nell’estate teatrale lupatotina.

Gli appuntamenti di Teatro nel Parco sono sempre di venerdì, presso il Parco Ai Cotoni di San Giovanni Lupatoto (ingresso da Via Madonnina), per il Sangiò Art festival. Apertura ingressi dalle 20.30, inizio spettacolo ore 21.15. In caso di maltempo tutti gli spettacoli saranno realizzati presso Casa Novarini, Via Monte Ortigara 7, S.G. Lupatoto (aggiornamenti in tempo reale pagina Facebook SangiòArtfestival).

Ultimo, speciale appuntamento, il prossimo venerdì 6 agosto, con lo spettacolo del veronese ALBERTO RIZZI, in scena con lo spettacolo IO, DANTE E LA VACCA, l’ultima produzione di Ippogrifo Produzioni. Sul palco la vacca Rossella, nel ruolo di sé stessa, e Alberto Rizzi nei panni di Doro, suo allevatore filosofico, che racconta, esplora, scava e recita il testo dantesco, vero centro e fulcro dello spettacolo.

INFO E PRENOTAZIONI

Mail: biglietteriaippogrifo@gmail.com

Tel: 349.6625771

CANALI SOCIAL: FACEBOOK – WEB

Link alla pagina Estate a Cerea 2021

Link alla pagina Ippogrifo Produzioni

www.ippogrifoproduzioni.com

