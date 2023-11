Cerebralis: "La donna del colonnello"

Spettacolo di Boytchev Hristo, per la regia di Enzo Forleo. In un piccolo ospedale di provincia arriva un paziente non identificato che ha perso la memoria che è stato trovato vicino ad un aereo dell'aviazione agricola. I medici lo iscrivono nel registro dei ricoverati con il nome di Contusio Cerebralis, ossia quello della sua diagnosi.

Lo strano nome fa insorgere negli altri ammalati il sospetto che egli sia un pilota della NATO e ci credono a tal punto che con il passare dei giorni, inventano e gli attribuiscono il curriculum di un militare di alto grado, molto importante e ricco...In principio l'uomo smemorato non vuole crederci, ma con il passare del tempo finisce per accettarlo con piacere.

PERSONAGGI E INTERPRETI

MEDICO Ivo Rabolini

INFERMIERA Elettra Gelio

BRATOI Renato Falziroli

CENERENTOLA Silvia Suppi

NONNO Daniele Mascanzoni

CONTUSOV Alex Micheletto

FEBO Damiano Spoladori

WILLIAM Matteo Seppi

NONNA Sonia Scarperi

DONNA Veronica Ronca

TECNICO LUCI E AUDIO Mattia Cunico

Lo spettacolo fa parte della Rassegna Teatrale 2023/2024 di Cinema Teatro Rizza che vede ne "Cerebralis" il terzo appuntamento programmato.

Biglietti su Liveticket: https://www.liveticket.it/cinemateatrorizza