Adigeo festeggia 5 anni con un grande concorso e tante sorprese

Il 30 marzo 2017 si alzava il sipario sul primo Centro Commerciale di Verona città: Adigeo. Un’esperienza di shopping davvero unica nel territorio, con oltre 130 negozi e i migliori brand, tanti sapori e comodi servizi. Tutto in un ambiente moderno, accogliente, familiare.

E ora, in occasione del suo 5° compleanno, il Centro Commerciale Adigeo ha preparato una grande festa per i suoi clienti, con tanti premi e attività per tutta la famiglia.

Venerdì 25 marzo parte il grande concorso “5 anni di vero amore”: fino al 7 aprile basta fare acquisti per almeno 20€ per ricevere il coupon con cui giocare: in palio più di 1000 Gift Card. Inoltre tra tutti i partecipanti saranno estratti i vincitori che si aggiudicheranno uno dei 5 maxi premi finali del valore di 1200€ in Gift Card: praticamente un anno di shopping!

Oltre al concorso sono previste tante attività per celebrare al meglio i 5 anni di Adigeo: si comincia il 25-25-27 marzo e l’1-2-3 aprile dalle 14 alle 20 con i laboratori per i bimbi, che potranno liberare la loro fantasia realizzando fiori di carta e tanti altri lavoretti creativi.

Il 3 e 7 aprile in Galleria andrà in scena lo spettacolo di primavera: una parata floreale con artisti e danzatori in costume che balleranno tra il pubblico, dando vita ad un pomeriggio di musica e danza che appassionerà grandi e piccoli.

Il 26-27 marzo e il 2-3 aprile dalle 14 alle 18 arriverà Arturo, la mascotte di Adigeo, che distribuirà dolci omaggi e farà divertire tutti i bambini, tra simpatiche gag e irresistibili foto ricordo.

Fino al 7 aprile il Centro Commerciale Adigeo vi aspetta in Viale delle Nazioni 1 a Verona per festeggiare i suoi primi 5 anni, con un grande concorso e tante divertenti sorprese.

