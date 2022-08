A Peschiera del Garda la prima nazionale dello spettacolo "Cento milioni piovuti dal cielo" di George Feydeau

Grande debutto martedì 9 agosto alle 21, al Teatro Caserma d’Artiglieria di Porta Verona, a Peschiera del Garda. In prima nazionale, a cura della Nuova Compagnia Teatrale, una commedia comica in due atti, con adattamento di Rita Vivaldi e regia di Enzo Rapisarda, “Cento milioni piovuti dal cielo”, di George Feydeau.

«È una rarissima commedia del 1922 rimasta incompiuta”, spiega Rapisarda. “La faremo debuttare a Peschiera del Garda, che per noi è come una seconda casa, per poi portarla in giro in tutta Italia. E' una delle 4 produzioni che la Nuova Compagnia Teatrale ha messo in cartellone».

La vicenda si svolge nell’appartamento di Paulette, signora borghese e spocchiosa, che ha sempre vissuto nel lusso grazie alle numerose relazioni con amanti danarosi, non disdegnando però la compagnia del giovane guitto squattrinato Vittorio.Il domestico Isidoro e la dama di compagnia Annette, sperano di riscattarsi socialmente e di poter vivere un’esistenza dignitosa, affrancandosi dalla padrona di cui non nutrono alcuna stima. L’ultimo amante di Paulette, il conte Sergio, perde tutta la sua fortuna al gioco a Montecarlo e i due si ritrovano senza soldi alla ricerca di qualcuno che li mantenga, aiutati dall’amico Guttmann, truffatore di professione. Intanto esce sul giornale la notizia che un giovane sconosciuto ha ereditato cento milioni da uno zio d’America. Isidoro, da sempre maltrattato dalla padrona, riceve una lettera da un notaio e scopre di essere lui l’erede. Quando tutti apprendono che Isidoro riceverà una fortuna in eredità, cercano di dimostrarsi compiacenti nei suoi confronti con lusinghe e promesse, cercando di sottrargli il capitale. Isidoro però, aiutato da Annette che ha maturato idee di giustizia e uguaglianza sociale, grazie alla frequentazione di un gruppo di suffragette, alla fine si renderà conto dei veri sentimenti della padrona e dei suoi amici.

L’appuntamento è per domani, martedì 9 agosto, alle 21, al al Teatro Caserma d’Artiglieria di Porta Verona, a Peschiera del Garda. La Nuova Compagnia Teatrale sarà poi di nuovo sul palco di Peschiera del Garda, come ultimo appuntamento della stagione estiva, mercoledì 17 agosto alle ore 21.30 con “Il berretto a Sonagli" di Luigi Pirandello. Per Enzo Rapisarda sarà la 789esima replica.