La città dei ragazzi: lo spettacolo "Cenerentola in bianco e nero" in scena al Forte Gisella

La città dei ragazzi proseguirà giovedì 4 agosto con una singolare versione di "Cenerentola" a cura di Proscenio Teatro. Saranno gli spettatori – dai 3 anni – muniti di cartoncino bianco e nero a decretarne il finale: se vinceranno i cartoncini bianchi matrigna e sorellastre saranno perdonate (alla maniera di Perrault): se avranno la meglio quelli neri (alla Grimm) chi ha inflitto soprusi e ingiustizie verrà punito.

«Tutti, chi prima e chi dopo, ha subito nella vita torti e ingiustizie, si comincia già a scuola con il fenomeno del bullismo – spiega Marco Renzi, regista. Lo spettacolo vuole essere dunque l’occasione per capire ciò che si muove nell’animo del bambino. Episodio che spalanca porte e portoni, certamente vecchio quanto l’uomo, ma pur sempre di grandissima attualità».

"La città dei ragazzi" è una rassegna estiva per le famiglie organizzata da Fondazione Aida in collaborazione con il Comune di Verona Assessorati alle Politiche Giovanili, Decentramento, Quarta Circoscrizione ed Estate Teatrale Veronese in programma nel parco di Forte Gisella (via Mantovana 117 Verona). Con la collaborazione di Unicredit, Paoline, Agsm Aim, Consozio Zai, Veronissima.com.

La biglietteria aprirà alle ore 20. È previsto un punto di ristoro in collaborazione con Sapori da ascoltare. Forte Gisella (via Mantovana 117 Verona). Biglietti:da 3 a 12 anni: 4 euro, da 12 anni in poi: 6 euro, fino a 3 anni gratuito.