Cena sotto le stelle sul monte Baldo

Nelle notti d’estate del Monte Baldo, un’esperienza indimenticabile attende coloro che desiderano immergersi in una fusione unica tra astronomia e gastronomia.

Nei fine settimana da maggio a ottobre 2024, l’ingresso a questa esperienza sensoriale unica è accessibile a tutti con un contributo di € 35 a persona. La serata prevede la cena presso il Rifugio Novezzina con menù fisso (primo, secondo, dolce, acqua, vino e caffè; un menù per bambini fino agli 11 anni è disponibile su richiesta) e la successiva visita all’osservatorio astronomico del Monte Baldo.

Calendario: 25 maggio; 14 e 22 giugno; 12 e 26 luglio; 9 e 16 agosto; 13 e 21 settembre; 5 ottobre.

Programma: ore 19, cena presso il Rifugio Novezzina; ore 21 visita all'osservatorio astronomico A. Gelodi.

In un mondo in cui la frenesia quotidiana spesso ci allontana dalla bellezza della natura e del cielo notturno, “Cena sotto le stelle” offre l’opportunità unica di riscoprire il legame tra terra e cielo. Con una cucina deliziosa e uno sguardo alle stelle, questa esperienza promette di nutrire non solo il corpo, ma anche l’anima.