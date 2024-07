Cena per trovare nuovi amici e amiche all'Hosteria La Corte

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche.



La nuova proposta è una cena alla Hosteria La Corte in programma il 20 luglio. I partecipanti saranno accolti in un ambiente unico ed elegante. Le prenotazioni e le informazioni vanno richieste esclusivamente ad Anthony di Oj Eventi Single al 3488781211. Il locale non è l'organizzatore dell'evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome dell'organizzazione.

L'evento è confermato se vi sarà un numero minimo di 10 partecipanti.

Dress code: elegante o casual.

Fascia di età: 30-45 anni.

Orario: 20.30.

Menù alla carta.

Costi: Senza Vip-card 8 euro di quota organizzativa per riservare il posto a cui aggiungere il saldo del menù alla carta sul posto. Per i titolari di Vip-card solo saldo del menù. Sconti per chi porta amici: con 5 amici all'evento verrà omaggiata la quota in caparra; con 10 amici l'evento sarà gratuito.

L’evento è su prenotazione e le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 15 luglio 2024.

Al raggiungimento del numero minimo, i partecipanti riceveranno via Whatsapp un messaggio con le modalità per versare la caparra. Una volta ricevuto il messaggio, il pagamento deve essere effettuato entro 48 o la prenotazione verrà ritenuta annullata.

Ritrovo alle 20.30 all'Hosteria La Corte in Località Ca' di Capri 98 a Bussolengo.

Per informazioni e prenotazioni, contattare Anthony al 3488781211.