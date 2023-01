Tornano le serate Maffei under35: due menù degustazione al prezzo di uno

A tutti i giovani gourmet che vogliono provare e riprovare l'iconico Ristorante Maffei in pieno centro a Verona, una promozione da non lasciarsi sfuggire! In date selezionate, sarà possibile per gli Under 35 poter assaggiare due menù degustazione - di Terra o di Mare - del Ristorante Maffei al prezzo di uno.

Con questa nuova edizione dell'iniziativa, anche la possibilità di aggiungere un aperitivo a base di Franciacorta o Prosecco in abbinamento a finger food da gustare in enoteca.

Per i mesi di gennaio e febbraio, la promozione sarà attiva nei giorni di:

Mercoledì 25 gennaio

Venerdì 3 febbraio

Domenica 12 febbraio

Martedì 21 febbraio

Info e prenotazioni: info@ristorantemaffei.it | tel. 045 801 0015.

Web: https://www.ristorantemaffei.it.