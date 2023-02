Il San Valentino di Amo Bistrot

Dove festeggiare l'Amore se non in un locale dal nome evocativo come AMO Bistrot? In occasione del giorno più romantico dell'anno, qualsiasi sia la vostra forma d'amore, AMO Bistrot vi aspetta per festeggiare insieme. Chef Mirco e i barman hanno studiato un menù di pesce di 5 portate e un cocktail dedicato agli innamorati.

Menù:

Cocktail di benvenuto

Tarte di brisé, zucca allo zenzero, creme fraîche, mazzancolla marinata

Carpaccio di tonno affumicato, burrata, spuma di topinambur, crumble al tartufo

Tagliatelle con ragù di verdure, chips di Parmigiano Reggiano, crema di pomodoro arrostita

Spiedini di manzo katsuo, baccalà mantecato all'erba cipollina, gel al limone e basilico

Mousse di cioccolato bianco, caramello salato, mandarino sciroppato e un tocco di Sbrisolona

Informazioni e contatti: https://www.amobistrot.it.