Cena in maschera con musica dal vivo il 10 febbraio 2024. È gradita l’eleganza ed in particolare i vestiti in stile veneziano. Se non avete una maschera, la regaliamo noi. Alla persona con il più bel vestito verrà offerta la cena con uno dei due menù proposti.

Suonerà il "GINK Trio" che propone rielaborazioni originali di canzoni Italiane. Tra gli autori, Gino Paoli, De Gregori, Bennato, Modugno, Mina, Battisti, Vanoni, Berté, Bruno Martino Giorgia Merlin -Voce Francesco Agostini - Pianoforte Maurizio Rozzoni - Contrabbasso.