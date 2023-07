A Verona torna il "Gran Galà di Giulietta e Romeo"

Un momento di promozione turistica e storico-culturale della città con visite guidate e degustazione dei prodotti tipici del territorio e della tradizione veronese. Dopo sei anni, lunedì 4 settembre alle 20 in piazza Erbe ritorna il “Gran Galà di Giulietta e Romeo”, evento organizzato dall’Associazione Veronesi nel Mondo con il Comune di Verona e con il patrocinio di Confcommercio Verona, Confesercenti Verona e la collaborazione del Comitato per Verona. Ideato nel 2010, il Galà è arrivato fino alla settima edizione, nel 2016, per poi interrompersi. Ora, grazie all’impegno e al sostegno dell’Amministrazione e delle realtà del territorio, ritorna con un format più ricco che prevede numerose iniziative a corollario dell’evento clou in piazza Erbe. L’obiettivo è farlo diventare un obiettivo fisso e attrattivo per Verona. Ottocento i posti previsti, 150 i tavoli disposti nella parte alta della piazza Erbe davanti a Palazzo Maffei.

Il costo del biglietto è di 100 euro a persona, che si potrà acquistare nei ristoranti aderenti all’iniziativa, e a tutti i partecipanti sarà donato un piatto di ceramica decorato dalla Cooperativa La Trottola, dove si svolgono attività di produzione di ceramiche artistiche e di formazione attraverso il lavoro di ragazzi diversamente abili e di giovani provenienti da situazioni di disagio sociale. Tra le iniziative in programma sono previste visite guidate a tema, la rappresentazione del Bacio di Giulietta, intrattenimenti musicali e il “Premio alla Veronesità”.

Accanto ai ristoratori storici presenti alle scorse sette edizioni, è ancora aperta la lista di quelli che desiderano partecipare all’iniziativa. Per farlo è possibile scrivere una email a info@veronesinelmondo.eu entro e non oltre mercoledì 12 luglio, e le varie candidature verranno vagliate dagli organizzatori. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà all’interno dei ristoranti partecipanti.