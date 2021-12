Cenone, musica e spettacolo pirotecnico per il "Gran Capodanno" a Villa Cariola

Prenotazioni aperte per il "Gran Capodanno" in Villa Cariola in un’ambientazione mozzafiato, Villa Cariola vi aspetta per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con un indimenticabile cenone nelle sue eleganti sale, musica con dj set e uno speciale spettacolo pirotecnico allo scoccare della mezzanotte.

Il programma:

20.30 – 21: Aperitivo di Benvenuto

21.00 – 00.15: Cenone di Capodanno

Dalla mezzanotte: Spettacolare show di fuochi d'artificio

Dalle 20.30 alle 03.00: musica con Alex De Magistris - Live&DJ

Informazioni e contatti

Prenotazioni: 0456250012 | info@villacariola.it

Villa Cariola

Località Preele, 11

Caprino Veronese (VR) – Italia

Web: https://www.facebook.com/events/291907989477536