"Cena con i fantasmi", appuntamento da non perdere al Castello Bevilacqua

Ore 18.30 - Conferenza dell'Associazione Culturale Ghost Hunter Padova - Ricerca e Studio sulle attività paranormali

che esporrà la propria attività ed illustrerà le ricerche svolte al Castello Bevilacqua ed in altre location visitate in oltre dieci anni di attività. INGRESSO LIBERO - SU PRENOTAZIONE.



Ore 19.30 Visita guidata del Castello. SU PRENOTAZIONE

Ore 20.30 - Cena servita nelle sale del Castello Bevilacqua

Menù

- Primo piatto

Trilogia di pasta ripiena gratinata con filangé di zucca e tastasale



- Secondo piatto

Picanha di vitello cotta a bassa temperatura con finferli e patate al forno



- Dessert

Tortino allo yogurt servito con confettura ai frutti di bosco e mandorle tostate



Caffè

Acqua e vino inclusi

Costi:

Prezzo a persona € 39.00

Bambini 4-6 anni € 25,00

Bambini 0-3 anni GRATUITI

I tavoli sono multipli da 6 persone e verranno formati secondo l'età media indicata al momento della prenotazione. Per eventuale tavolo da due persone contattaci al numero 0442 93 655 o invia una mail a info@castellobevilacqua.com. Vi consigliamo, per un'ottima riuscita della serata, di partecipare in tavoli multipli.

È necessario essere in possesso del Green Pass.

Per maggiori info:

Tel. 044 293655

Mail: info@castellobevilacqua.com

Whatsapp: 392 4571146 (no chiamate)

