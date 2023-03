Cena con vista sull'Arena di Verona con Eventi single

Quota senza Vip-card uomo: 6 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù sul posto Quota senza Vip-card donna: 6 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù sul posto Titolari Vip-card: 0 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù sul posto

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un'esperienza single a 36o gradi.

Vi aspettiamo per trascorrere uno speciale sabato sera all'insegna di buon cibo e tanto divertimento. La cena si svolgerà al Liston 12, un ristorante unico che si posiziona nella piazza più importante di Verona. L'appuntamento sarà di fronte alla magnifica Arena. Per riconoscervi e incontrarvi più facilmente potrete presentarvi in piazza con un foglietto rosso. In onore della città dell'amore in cui vi troverete, dovrete scrivere le vostre tre passioni più grandi che vi caratterizzano, per confrontarvi con il resto del gruppo appena verrà raggiunto. L'occasione sarà ideale per conoscere gente single della vostra città, stringere nuove amicizie e, magari, trovare qualcuno a voi affine. La parola d'ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l'evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell'arrivo al ristorante troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere una piacevole serata. Cosa aspettate? I posti sono limitati!

Costi:

Sconti se porti degli amici

Vi aspettiamo alle ore 17 - Piazza Bra, 12, 37121 Verona VR. Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il 3488781211.