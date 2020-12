"Morte a Venezia", la cena con delitto di Capodanno

Se Maometto non va alla "Cena con Delitto" è la "Cena con Delitto" che va a Maometto. Scopri il gioco online che trasforma i partecipanti in abili investigatori!

SPECIALE CAPODANNO 2021:

Giovedì 31 Dicembre 2020 - Ore 22

Venerdì 1 Gennaio 2021 - Ore 21

In tempi di isolamento forzato nei quali i locali sono chiusi a causa dell'emergenza sanitaria, abbiamo aguzzato l’ingegno e fatto di necessità virtù, trasformando un problema in opportunità ed offrendovi l’intrattenimento interattivo più originale e divertente degli ultimi anni direttamente a casa vostra, comodamente seduti sulla vostra poltrona.

Come si svolge? Ogni partecipante collegato rappresenta una squadra investigativa che compete con le altre per la soluzione di un misterioso delitto. Il conduttore, grazie al contributo di alcuni video registrati e ad un’animazione coinvolgente che accompagna e caratterizza lo svolgimento dell’intero intrattenimento, offre la possibilità ad ogni squadra di raccogliere gli indizi necessari per risolvere il caso.

Capacità di ascolto e attenta osservazione, oltre ad intuito e voglia di mettersi in gioco, sono le abilità richieste a coloro che desiderano partecipare a questo format originale e innovativo. Vince la squadra che oltre al nome dell’assassino fornisce un valido movente e il maggior numero di indizi validi. La squadra vincente ed il miglior interprete ricevono in premio un attestato.

Come si partecipa? Collegandosi a Zoom secondo le istruzioni seguenti: https://www.youtube.com/watch?v=8i0SZI0q2tY&feature=youtu.be.

Cosa serve? Una connessione internet, un pc con webcam e microfono, penna e carta per prendere appunti e una grande passione per i gialli. Se lo si desidera ci si può anche vestire a tema.

Come funziona? Una volta prenotato il gioco ogni partecipante riceve una mail con le istruzioni ed il link per accedere alla stanza “Zoom” alla quale collegarsi con un semplice click nell’orario prestabilito. Una volta connessi all’evento basta seguire le istruzioni del conduttore che indica quando disattivare o attivare il proprio audio. Ad ogni collegamento possono partecipare più familiari o amici. Viene accettato un massimo di 30 connessioni per ogni evento.

Trama del Delitto: Morte a Venezia

Un’attrice viene trovata priva di vita nella doccia della camera d’albergo in cui alloggia in occasione della Mostra D’Arte Cinematografica di Venezia. Il caso viene affidato all’ispettore Jacques Perrier e alla sua assistente Galina Kagalova. I sospettati di questo terribile delitto sono dieci. A voi scoprire l’assassino!

Informazioni e contatti

Delitto Online permette a tutte quelle persone che hanno sempre desiderato partecipare ad una Cena con Delitto ma non ci sono mai riusciti perché non presente nella propria zona, di prendervi finalmente parte stando comodamente seduti in casa. Delitto Online dà la possibilità di partecipare ad un evento spettacolare ed interattivo in serate nelle quali non è possibile per ragioni sanitarie e perché il giorno seguente si va a lavorare.