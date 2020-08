Cena con degustazione vini Cantina Ottella

Lo chef Andrea Zanin preparerà, presso Aura - Food Art & Tradition a Peschiera del Garda, un menù degustazione che rappresenta la perfetta unione tra materie prime di qualità e pregiati vini del territorio. Ogni pietanza sarà abbinata, oppure direttamente cucinata nel piatto stesso, con una tipologia di vino differente, utilizzando i migliori prodotti della cantina Ottella.

La degustazione sarà guidata direttamente da Michele Montresor, titolare della rinomata cantina del territorio, che illustrerà portata per portata le caratteristiche principali del vino degustato e le motivazioni dell’abbinamento al piatto.

Il programma della serata

19.30: aperitivo di benvenuto

20.30: inizio cena

Menù speciale per la serata

Crocchette di luccio, mais bianco perla e salsa verde.

Roses Roses Brut



Insalatina tiepida di canocchie, porcini e uova di aringa.

Lugana DOC



Risotto al lime, santoreggia e ostrica.

Lugana DOC Le Creete



Ravioli di oliva taggiasca in guazzetto di lavarello allo zafferano di Pozzolengo e crema di mozzarella di bufala.

Lugana DOC Riserva Molceo



Rombo arrosto, culaccia di Soave, crema di patate al fieno e nage di Back to Silence.

Lugana DOC Back to Silence



Tortino al cioccolato fondente 70% con cuore morbido di pesca, spuma alla maggiorana e passito Prima Luce.

Passito “Prima Luce”

Informazioni e contatti

Prezzo del menù degustazione: 50 euro per persona. Evento Solo su prenotazione

Prenota il tuo tavolo: