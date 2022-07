Per Suoni e Sapori a Borgo Romantico il jazz dell'Acoustic Trio dal vivo

Suoni e Sapori a Borgo Romantico: imperdibili serate sotto le stelle dedicate a musica, sapori e allo stare insieme.

Borgo Romantico Relais, Cantina Le Tende e Jazz&More sono lieti di proporre un ciclo di incontri al tramonto, dedicati alla bella musica, al buon vino e al piacere della convivialità fino a venerdì 30 settembre.

La più belle canzoni italiane, i grandi classici del jazz, il bel canto e le influenze latine, si alterneranno il venerdì sera alla degustazione di vini Doc biologici ed ai sapori di stagione.

È richiesta la prenotazione. Massimo 60 posti.

È possibile partecipare alla cena con concerto oppure solo al concerto.

Per venerdì 29 luglio è stata organizzata una serata di musica jazz, italiana e bosa.

Il programma:

Alle 19.45: accoglienza.

Alle 20: cena vegetale a chilometro zero. La serata inizia in giardino, con vini Doc bio, accompagnati dalla degustazione di sapori freschi e vegetali, elaborati dalla chef Valentina Ranzone. Finger food, cocotine, pasta fresca e altro tutto servito a buffet. Tanti antipasti e assaggi a chilometro zero. Un primo piatto. Un dolce. Tre vini in abbinamento. Acqua.

Alle 21.15: fine della cena e accoglienza per il concerto.

Alle 21.30: concerto dell'Acoustic Trio dal vivo, composto da Beppe Zorzella alla tromba, Rudy Speri alla chitarra ed Ennio Righetti alla chitarra.

Cena e concerto: 50 euro tutto incluso; ridotto a 35 euro per giovani da 6 a 16 anni.

Concerto con consumazione: 15 euro; ridotto a 10 euro per giovani da 6 a 16 anni; gratis per bimbi da 0 a 5 anni e per gli accompagnatori di persone con disabilità.

Le consumazioni al concerto sono a pagamento extra.

Per informazioni chiamare lo 045 9971261 o scrivere a eventi@borgoromantico.com. È richiesta la prenotazione.