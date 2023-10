Halloween in Cantina Monteci: cena con delitto a tema tra le colline della Valpolicella

Non solo vino in Cantina Monteci: un imperdibile appuntamento per festeggiare la notte di Halloween tra buon cibo, vino della tradizione veronese e un curioso caso da risolvere.

Martedì 31 ottobre il salone di Cantina Monteci si tingerà in giallo per l’evento Cena con Delitto: una serata animata dalla compagnia teatrale Schegge di Fantasia durante la quale gli ospiti saranno invitati ad investigare per la risoluzione di un delitto, il tutto accompagnato da un’elegante cena servita dal rinomato catering La Crème e in abbinamento ai vini di Cantina Monteci. Una volta risolto il mistero che farà da fil rouge della cena sarà possibile proseguire la serata con musica DJ set.

Per consultare il programma dell’evento e riservare il proprio posto è sufficiente collegarsi al sito www.monteci.shop alla sezione “Eventi” o chiamare lo 0457151188.