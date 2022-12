Appuntamento di capodanno al Teatro Ristori: "An Evening with The Stars of Ballet"

A chiudere l’anno al Teatro Ristori di Verona, il 31 dicembre 2022, il Gran Gala di Danza a Vienna con la prima assoluta di "An evening with the Stars of Ballet", un progetto che fonde il repertorio classico, da "II Lago dei Cigni" a "Carmen, Giselle e Harlequinade".

Coreografie contemporanee create appositamente dalla collaborazione tra Mauro Giannelli e Light Can Dance Produzioni, storici distributori e produttori dei più noti eventi di danza in Italia e all'estero e Antonio Desiderio, manager di lirica e balletto. Con loro, la maître du Ballet, Sabrina Bosco, figura di spicco della danza italiana.

La cena stellare del 31 dicembre contemplerà anche il brindisi di mezzanotte e una successiva portata “fortunata” tra lenticchie e pregiati cotechini.

Informazioni e prenotazioni: https://www.teatroristori.org/.