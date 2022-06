Cena in bianco a Villa Cariola con "Eventi single"

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!

Come funziona? Ci troveremo alle ore 20 presso la splendida Villa Cariola situata a Caprino Veronese. L’ambiente è ricercato ed esclusivo; una cena single con un tocco di sofisticato romanticismo per tutti coloro che vorrebbero mettersi in gioco, sperimentando la convivialità di fare nuove amicizie. Il tema della serata sarà il bianco. Tutti gli invitati sono invitati ad indossare un abbigliamento di colore bianco ed elegante. All’arrivo la nostra tour leader contribuirà alle presentazioni di tutti i partecipanti per rompere il ghiaccio. Durante la cena verrete alternati uomo e donna al tavolo per favorire la conoscenza. Parcheggio interno. Questa è l’occasione giusta per allargare la propria rete di conoscenze ed amicizie.

Incontro alle 20 a Villa Cariola, Caprino Veronese Località Preele 11, Verona (Vr). Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il 3488781211.