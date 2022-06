Cena in bianco nella splendida Villa Cariola

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!

Come funziona? Ci troveremo alle ore 20 presso la splendida Villa Cariola a 3 Km da Caprino Veronese. L’ambiente è ricercato ed esclusivo; una cena single con un tocco di sofisticato romanticismo per tutti coloro che vorrebbero mettersi in gioco, sperimentando la convivialità di fare nuove amicizie, a cena.

All’arrivo la nostra tour leader contribuirà alle presentazioni di tutti i partecipanti per rompere il ghiaccio. Durante la cena verrete alternati uomo e donna al tavolo per favorire la conoscenza e sarete tutti vestiti di bianco. Questa è l’occasione giusta per allargare la propria rete di conoscenze ed amicizie.