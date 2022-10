Cena autunnale e musica al Mad' in Italy con Eventi single

Quota senza Vip-card uomo: 12 euro (12 euro per fermare il proprio posto e saldo menù alla carta sul posto) Quota senza Vip-card donna: 10 euro (10 euro per fermare il proprio posto e saldo menù alla carta sul posto) Titolari Vip-card: 7 euro (7 euro per fermare il proprio posto e saldo menù alla carta sul posto)

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single, con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!



Come funziona? Cena autunnale per conoscere single nella tua città. La location è moderna e trendy, una serata di chiacchiere, musica e nuove conoscenze e convivialità. Nella prima parte ci sarà la cena e presentazioni e poi pronti a scatenarsi nel dopo cena con della buona musica! La nostra animatrice Selene sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l'occasione giusta per poter fare nuove amicizie! Sarete alternati uomo-donna per facilitare la conoscenza e non rischiare di trovarvi in una parte di tavolo con soli uomini o sole donne. Non perdere l’occasione di partecipare alla nostra serata tra single.

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 9 Ottobre. Ti aspettiamo alle ore 20.30 Mad' in Italy Via Ciro Ferrari, 11, 37135 Verona VR. Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il 348 8781211.