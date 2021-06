Visita guidata a Verona alla scoperta del Complesso della Cattedrale e della Biblioteca Capitolare

Il Complesso della Cattedrale e la Biblioteca Capitolare: alle origini della cristianità a Verona. La visita sarà interamente dedicata all’area urbana a ridosso dell’ansa dell’Adige che, a partire dal IV secolo, ha visto sorgere una serie di edifici formanti oggi un mirabile complesso architettonico: la chiesa cattedrale, dedicata a Santa Maria Assunta, il Palazzo Episcopale, il battistero di San Giovanni in Fonte, la chiesa alto medievale di Sant’Elena e il suggestivo chiostro dei canonici.

A completare il quadro la Biblioteca Capitolare, la più antica biblioteca al mondo, documentata come scriptorium dagli inizi del VI secolo e custode di preziosi manoscritti, codici miniati, incunaboli e testi a stampa. In occasione delle celebrazioni dantesche per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, il salone monumentale della biblioteca ospiterà la mostra “Dante e la Verona Scaligera”, inclusa nel nostro percorso di visita.

Durata: 3h

Prenotazioni obbligatoria entro mercoledì 9 giugno h12

Massimo 20 partecipanti

Informazioni e contatti

Prenotazioni per mail info@infoverona.it oppure whatsapp 339 8717091.

Web: https://www.facebook.com/ippogrifoguide.

