Casting Romeo & Juliet Re Life 2023

Casa shakespeare organizza per la Shakespeare Week del 2023 un appuntamento da non perdere: il nuovo casting per il "Giulietta e Romeo Re Life"! Il primo evento interpretato da giovani attori, provenienti da scuole e corsi di teatro. In 16 scene a orari diversificati tra le strade di Verona e in LIVE su Facebook per vivere la grande opera shakespeariana.

GIULIETTA E ROMEO RE LIFE sarà realizzato durante il festival dei giovani: il Juliet Summer Fest nel mese di giugno: «Stessi giorni, stesse ore, stessi luoghi! 5 giorni per la rievocazione storica…mai vista prima. Un’operazione unica: dalla domenica al giovedì nei tempi previsti da Shakespeare, corpi, azioni e testo. Giulietta e Romeo tornano in vita…fino alla morte!».

CASTING: Prima e unica selezione di attor* per il Romeo & Juliet Re LIFE, uno spettacolo itinerante di 16 scene in 5 giorni nei luoghi verosimili dell'opera shakespeariana, per ripercorrere in una settimana uno dei capolavori del Bardo d' Inghilterra.

GIOVEDÌ 27 APRILE 2023 DALLE ORE 14.30 ALLE 19.

Requisiti per partecipare:

Iscrizione a un istituto superiore del Comune di Verona

Conoscenza della storia di "Romeo e Giulietta"

Precedente esperienza teatrale

Sottoscrizione impegno per i giorni di prove e di spettacolo

Durata Casting 15 minuti

È caldamente consigliato preparare un pezzo teatrale (monologo o dialogo con possibilità di una spalla) o una poesia o un testo narrativo.

Importante: prove e date spettacolo possono essere incluse nel percorso PCTO.