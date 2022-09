A Villafranca di Verona grande appuntamento con "Il castello dei sapori"

L'associazione JoyEevents con il patrocinio della Regione Veneto è lieta di presentare per il secondo anno l'evento "Il castello dei sapori", in programma dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 nel Comune di Villafranca di Verona.

Saranno tre giorni in cui i veri protagonisti saranno tutti i piatti tipici del territorio veronese. Un'occasione per riscoprire i sapori del territorio. Attraverso un mini tour enogastronomico vi porteremo ad assaggiare i sapori della Lessinia fino giungere al Lago di Garda, passando per il ricchissimo entroterra veronese.

L'ingresso è libero e gratuito.

Il programma

Venerdì 30 settembre

AREA MERCATO E AREA TIPICAL FOOD AND DRINKS

Dalle 18 alle 24: live Due Terzi

Sabato 1 ottobre

AREA MERCATO: dalle ore 10 alle 24

AREA TIPICAL FOOD E DRINKS: 11-15 | 18-24 - Dj-Set

Domenica 2 ottobre