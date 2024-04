Casa Shakespeare presenta il saggio finale della scuola di teatro 2023/2024: "Alla ricerca di Lear"

Per quest’anno la ricerca teatrale della Scuola di Teatro di Casa Shakespeare, ruota attorno alla figura del “Re Lear” di William Shakespeare come elemento comune di più generazioni i termini di eventi e fatti della vita tra il passato e presente. Considerata una delle opere più complesse e profonde di Shakespeare e rimane una delle tragedie più apprezzate e rappresentate.

Il saggio si preannuncia coinvolgente e intenso, con un’interpretazione contemporanea che evidenzia i temi senza tempo passando da una generazione all’altra: l’apertura spetterà agli adulti e successivamente ai giovani di Casa Shakespeare. Gli spettatori potranno immergersi nella complessità delle dinamiche familiari e delle emozioni umane esplorate dalla pièce, mentre gli attori daranno vita a personaggi sfaccettati con passione e autenticità.

Nella storia, Re Lear è un anziano monarca britannico che decide di dividere il suo regno tra le sue tre figlie, Goneril, Regan e Cordelia, in base a quanto amore esprimono per lui. Le prime due figlie lo lusingano con parole false, mentre Cordelia, la più giovane, rifiuta di adulare il padre e parla con sincerità. Questo causa l’ira di Lear, che disereda Cordelia e divide il regno tra Goneril e Regan. La tragedia esplora temi come il potere, la follia, l’ingratitudine, la lealtà, il tradimento e la redenzione. Man mano che la storia procede, Lear affronta le conseguenze delle sue scelte e attraversa una serie di sofferenze, alla fine riconciliandosi con una delle figlie, anche se con un esito tragico per molti personaggi coinvolti.

Adulti:

BENEDETTA GROSSRUBATSCHER

DIANA DALLE PEZZE

GIUSEPPINA GUERRIERO

GUIDO PACHERA

LUIGI TUCCILLO

MARIA ROSA SACCO

MORENO DELMIGLIO

NAZZARENA DI GIACOMANTONIO

Ragazzi:

ANNA BERTAIOLA

AURORA PRESCIANOTTO

CAMILLA BOSSI

EMMA CAVARZERE

FRANCESCO BERTOCCO

GIOVANNI DAL CANAL

ILARIA TRUBIANO

LUCIA TOFFALI

MATTEO ZINELLI

MIRIAM RIDOLFI

PIETRO TOSI

SOFIA ZAMBONI

Docenti:

Andrea de Manincor

Sabrina Modenini

Beatrice Zuin

Varhynia Ziliotto

Cristina Zarri

Paola Franceschetti

Contatti: info@casashakespeare.it

Alla ricerca di Lear – Saggio finale della Scuola di teatro 2023/2024.

REGIA: Solimano Pontarollo – TECNICO LUCI: Francesco Bertolini



TEATRO CAMPLOY:

8 maggio

ore 20 Adulti

ore 21 Giovani

Evento gratuito - Aperto al pubblico - Prenotazione obbligatoria