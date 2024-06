Casa di salute e di...arte ospita la mostra fotografica: "Sguardi ed attimi di pace"

"Il mondo di Irene" con il supporto curatoriale di Cosmogramma Studio ha esposto presso Sala Birolli a Verona la mostra "Eco di un Grido", inserita all’interno del progetto più ampio "Sguardi di Pace". Una parte della mostra ora continua presso l'ambulatorio medico Casa Di Salute Verona per offrire a tutte e tutti la possibilità di riflettere sul privilegio di vivere in un Paese non direttamente coinvolto in un conflitto, attraverso la visione di immagini che sono state scattate da fotografi amatoriali e professionisti.

Tanti momenti di quotidianità e di pace che verrebbero spazzati via e lascerebbero solo spazio a distruzione, morte e grigiore. Perché questo fanno le guerre, tutte le guerre: oltre alla morte, lasciano dietro di sé paesaggi grigi, muri bruciati e distrutti; e sofferenza anche dentro l’anima di ciascuno. Allora l'invito è rivolto a ciascuno di noi: teniamoci stretta la pace, battiamoci perché in ogni occasione prevalga il dialogo, la mediazione, la parola. Perché la pace inizia da noi.

Il progetto è stato realizzato grazie al patrocinio del Comune di Verona e di Arena di Pace e al supporto dei numerosi partner, tra i principali: a.d.s. Hanuman Studio Yoga, Amnesty Verona, ARCI Passepartout, Emergency Verona, Medici senza Frontiere, Fondazione Nigrizia, Le rondini - Per un commercio equo e solidale, Legambiente Verona, Libre Libreria, Medici per la pace, Rete Studenti Medi - Verona, UDU, Yanez!, Dzemat Nur Verona, Donne in nero