Carrozzeria Orfeo al Teatro Fonderia Aperta

In un mondo incrinato da una profonda crisi economica, social e umana, l'unica speranza di salvezza sembra venire dagli Alieni che, scesi sulla terra per aiutarci a risolvere i nostri problemi più gravi ed inizialmente percepiti come un miracolo, vengono subito dopo demonizzati , strumentalizzati e perseguitati da chi detiene il potere ed è privo di qualsivoglia interesse al cambiamento.

Carrozzeria Orfeo in collaborazione con Le Canaglie dà vita a una performance live che unisce disegno dal vivo, musica e animazione. Drammaturgia di Gabriele Di Luca.