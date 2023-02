Dal 18 al 21 febbraio 2023 a Monteforte d'Alpone è in programma la 73esima edizione del Carnevalon de l'Alpon. Saranno quattro giorni di festa e divertimento per grandi e piccoli, con le due classiche sfilate del sabato e del martedì e il carnevale dei bambini di Costalunga e Brognoligo.

Ovviamente non mancherà la kermesse canora del Luni Pignataro, piena di voci straordinarie e ospiti importanti. Il consiglio è di non prendere impegni, perché si sa, il Carnevalon non capita tutti giorni!

Il programma

Sabato 18 febbraio ore 20

CARNEVALE NOTTURNO, sfilata di carri e maschere

Domenica 19 febbraio ore 14.30

CARNEVALE DEI BAMBINI, partenza da Brognoligo e arrivo in piazza a Costalunga

Lunedì 20 febbraio ore 20.30

LUNI PIGNATARO al palazzetto dello sport di Monteforte

Martedì 21 febbraio ore 14

MARTEDÌ GRASSO, gran finale con sfilata di carri e maschere

Durante tutte le sfilate saranno presenti gli stand gastronomici della Pro Loco con gnocchi e frittol.

Informazioni e contatti: https://www.facebook.com/prolocomonteforte