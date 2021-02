Carnevale con il Teatro Stabile del Veneto: "Baseggio Francesco, in arte Cesco"

Nel 2021 ricorreranno i 50 anni dalla morte (22 gennaio 1971) del grande attore veneziano Cesco Baseggio, ma anche i 100 anni dal suo primo debutto in una formazione professionale (12 febbraio 1921). Il Teatro Stabile del Veneto, intitolato a Carlo Goldoni, non può non ricordare la figura del grande attore che proprio a Goldoni legò buona parte della sua fama, promuovendo la realizzazione di uno streaming che verrà diffuso (a partire proprio dal 12 febbraio 2021) sul proprio canale informatico, e che tratterà anche di aspetti forse meno noti ma sicuramente significativi della carriera di Baseggio, a partire dal suo esordio, avvenuto come violinista (!) nel 1913 al Teatro Rossini di Venezia. Appuntamento il 12 febbraio 2021 alle ore 19.

Il progetto, oltre a presentare un’ampia silloge di materiale documentario (foto, locandine, ritagli stampa, ecc) e video (oltre alla registrazione di commedie, anche alcune tra le più emozionanti partecipazioni cinematografiche di Baseggio), vede la partecipazione di alcuni dei più eminenti studiosi e docenti universitari che hanno condotto ricerche approfondite sul tema e coglie la irrinunciabile collaborazione del Museo di Casa Goldoni.

"Baseggio Francesco, in arte Cesco" - Spettacolo in streaming di: Bepi Morassi e Anna Bogo

con la partecipazione di: Paolo Puppa, Pier Mario Vescov e Giuseppe Barbanti

Letture di: Giancarlo Previati

