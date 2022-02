Si festeggia il carnevale al Gardaland SEA LIFE Aquarium

Dopo il grande successo dei precedenti incontri a Gardaland SEA LIFE Aquarium con le sirene gli appuntamenti continuano e si arricchiscono di nuove esperienze. Sabato 26 e domenica 27 febbraio, infatti, in occasione del carnevale, per tutti i piccoli Ospiti che visiteranno l’acquario sarà disponibile, dalle 12 alle 15.30, una postazione di trucca bimbi a tema sottomarino, un’occasione imperdibile per immergersi ancora di più nell’atmosfera acquatica e creare un’originalissima maschera di carnevale che li accompagnerà per tutta la giornata.

L’avventura per grandi e piccini continua tutti i sabati fino al 12 marzo, dalle ore 11 alle 15, con la possibilità di incontrare dal vivo una splendida sirenetta – creatura mitologica da sempre decantata in libri e leggende - che non mancherà di scattare una splendida foto-ricordo con grandi e piccini, suggellando questo incontro nel tempo. Inoltre, grazie a dei simpatici pannelli a forma di bellissima sirena e fortissimo tritone, i piccoli Ospiti potranno provare in prima persona l’emozione di essere a loro volta fantastiche creature dei mari.

Grande attesa, poi, per l’evento finale che coronerà questa particolare iniziativa: il 5 luglio tre coloratissime sirene si esibiranno dal vivo a Gardaland SEA LIFE Aquarium nella speciale disciplina del "mermaiding" (dall’inglese mermaid: sirena), che trae ispirazione proprio dai movimenti sinuosi delle sirene nel mare. Le sirene infatti sono esperte apneiste allenate a nuotare con una stupenda coda che le aiuta negli esercizi acquatici più suggestivi. Questo sport, la cui popolarità è in continua crescita in tutto il mondo, offre diversi benefici tra cui migliorare la propria forma fisica allenando tutto il corpo, stimolare l’attività respiratoria e diminuire lo stress.

Il percorso di visita all’acquario permette di compiere un vero e proprio viaggio alla scoperta del mondo sottomarino, dal vicino Lago di Garda fino ai mari e agli oceani più profondi, circondati dalle innumerevoli specie marine come meduse, razze, cavallucci marini. È possibile ammirare i colori della barriera corallina e attraversare l’affascinante tunnel della vasca oceanica che contiene oltre 500.000 litri d'acqua e permette incontri ravvicinati con squali, trigoni, cernie e tanti pesci coloratissimi e bizzarri che nuotano proprio sopra le teste dei Visitatori.

Informazioni e contatti

Gardaland SEA LIFE Aquarium è aperto tutti i weekend fino al 6 marzo dalle 10 alle 16 e dal 12 marzo dalle 10 alle 17; è possibile visitarlo acquistando online un biglietto a tariffa ridotta di 8 euro e a tariffa intera di 11,50 euro.

Web: https://www.gardaland.it/