A Povegliano Veronese si festeggia il "Carnevale dei bambini"

La Pro Loco di Povegliano Veronese con il patrocinio del Comune di Povegliano in collaborazione con NOI di Gioco Bimbo vuole regalare una domenica ricca di divertimento per tutti i bambini e le famiglie e far rivivere il clima carnevalesco !

DOMENICA 27 FEBBRAIO IL CARNEVALE DEI BAMBINI

INGRESSO GRATUITO

Dalle 14 alle 18 Piazza IV Novembre si trasformerà in un spazio di divertimento colorato a cielo aperto per grandi e piccini:

Carro allegorico in tema Aladdin con la splendida esibizione del corpo di ballo che vi farà respirare tutta l'atmosfera carnevalesca!

Saranno presenti le ballerine della scuola di danza URBAN DANCEFLOOR

Maschere della trazione di Povegliano: il "Principe del Tartaro" e la "Regina della Calfura"! Sarà presente anche il Papà del Goco.

Area ristoro dolce e salato per adulti e bambini a cura dell'Associazione NOI "Il Gabbiano" e dell'Associazione SR.

Area gioco.

Il Corpo Bandistico "Santa Cecilia" di Povegliano Veronese chiuderà la giornata con un magnifico spettacolo.

Informazioni e contatti

