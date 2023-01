A Verona l'apertura ufficiale del 493° Bacanal del Gnoco 

Venerdì 6 Gennaio 2023 alle ore 10, le maschere del Carnevale di Verona e provincia, si raduneranno in piazza San Zeno per scoprire la statua del Papà del Gnoco poi in passeggiata raggiungeranno piazza Bra per le ore 11, come vuole la tradizione da oltre 50 anni sarà proclamata l’apertura ufficiale del 493° Bacanal del Gnoco, alla presenza dei rappresentanti delle massime autorità cittadine e dei festosi cittadini che ogni anno attendono questo gaio evento con gioioso desiderio.

I febbrili preparativi che da mesi hanno occupato le energie dei volontari del comitato Bacanal del Gnoco si apprestano a dar vita al tanto atteso e magico momento dello sbocciare del 493° Bacanal del Gnoco, Verona Carnevale popolare d’Italia.

Informazioni e contatti: https://www.carnevaleverona.it/.