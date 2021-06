I 25 anni (+1) "Mediamente Isterici" di Carmen Consoli live all'Arena di Verona

L’evento per i 25 anni "Mediamente Isterici" di Carmen Consoli, a causa dell’emergenza sanitaria, è stato posticipato di un anno e si terrà, sempre all’Arena di Verona, il 25 agosto 2021. Una data unica in Italia in cui l’artista, immagine del rock femminile del nostro Paese, sarà accompagnata dalla sua iconica fender rosa e dai tanti colleghi e amici che l’hanno affiancata nel suo straordinario viaggio artistico, ripercorrendo una pagina di musica e successi senza uguali. Ad accompagnare sul palco la “cantantessa” e gli Artisti Ospiti, un’orchestra di 50 elementi. Tra gli artisti annunciati con Carmen Consoli sul palco dell'Arena: Manuel Agnelli, Samuele Bersani, Colapesce Dimartino, Rodrigo D'Erasmo, Elisa, Finaz, Donatella Finocchiaro, Max Gazze', Irene Grandi, Levante, Nada, Marina Rei, Daniele Silvestri, Tosca, Ornella Vanoni e Mario Venuti.

Quello di Carmen è un viaggio partito nel 1995 da Catania e proseguito in tutto il mondo. Una carriera costellata di eccezionali primati: nel 2003 è stata la prima artista a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, ha partecipato come sola rappresentante italiana alle celebrazioni in Etiopia per la scomparsa di Bob Marley, ha segnato, con l’ultimo tour, 4 sold out a New York, è stata la prima donna a vincere la Targa Tenco nella categoria Miglior Album con “Elettra” e anche la prima donna a rivestire il ruolo di Maestro Concertatore per il Concerto della Notte della Taranta, solo una piccola parte di quello che sono stati questi 25 anni di carriera in musica.

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data.

