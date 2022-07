Roberto Alagna per la prima volta Don Josè in Carmen al 99° Arena di Verona Opera Festival

Per due indimenticabili serate, nel 2021, ha interpretato il doppio ruolo di Turiddu in Cavalleria rusticana e Canio in Pagliacci, nel celebre dittico verista che costituisce per gli artisti una vetta di massima intensità nel canto e nella recitazione: una vetta conquistata da Roberto Alagna con un trionfo di pubblico e critica. Per il 99° Opera Festival 2022, la grande stella italo-francese torna in Anfiteatro in uno dei ruoli a lui più congeniali e frequentati in diverse produzioni da Parigi a New York, Orange, Barcellona, anche immortalate in celebri videoregistrazioni: Don Josè, per la prima volta all’Arena di Verona.

La protagonista, l’immortale sigaraia nata libera, ha voce e corpo di J’Nai Bridges, giovane mezzosoprano reduce dal caloroso successo al proprio debutto in Arena e in Italia: con lei in scena il rivale in amore di Don Josè, ossia il baritono Gëzim Myshketa, anch’egli dopo l’esordio areniano, nei panni del fascinoso toreador Escamillo. Prima rappresentazione come dolce e coraggiosa Micaela è quella del soprano calabrese Maria Teresa Leva, già applaudita come protagonista di Aida durante il Festival 2021. I quattro interpreti principali, confermati per le recite del 21 e 31 luglio, vanno in scena in uno spettacolo grandioso come non è stato possibile vedere negli ultimi anni: Carmen, il capolavoro di Georges Bizet, torna all’Arena di Verona più magnifica che mai, con i numeri e le dimensioni originarie dell’esordio in Arena di Franco Zeffirelli, integrate con le migliori intuizioni successive e alcuni elementi progettati e realizzati per la prima volta. Fra le parti di fianco, si confermano le amiche di Carmen Caterina Sala e Caterina Dellaere (Frasquita e Mercedes), i due giovani contrabbandieri del baritono catalano Jan Antem e del tenore francese Vincent Ordonneau (rispettivamente Dancairo e Remendado), Gabriele Sagona (Zuniga) e Alessio Verna (Morales).

Il Maestro Marco Armiliato, Direttore Musicale del 99° Opera Festival, guida il cast, l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona, il Coro preparato da Ulisse Trabacchin, le voci bianche di A.Li.Ve. formate da Paolo Facincani e centinaia fra mimi, figuranti, Tecnici, con il Ballo dell’Arena che riprende le coreografie originali di El Camborio grazie a Lucia Real, e con la partecipazione straordinaria della Compañia Antonio Gades diretta da Stella Arauzo.

Repliche: 31 luglio (ore 21), 11, 14, 27 agosto (ore 20.45)

Il fine settimana, che vede fra il pubblico anche i molti giovani europei della rete Juvenilia grazie all’organizzazione dei veronesi G.A.Fi.Ri (Giovani per l’Arena, il Filarmonico e il Ristori) prosegue con La Traviata (venerdì 22), Nabucco (sabato 23) e Aida (domenica 24 luglio).

