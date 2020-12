"CAD – Capodanno A Distanza" in compagnia dello spettacolo teatrale di Carlo & Giorgio

Dal 31 dicembre 2020 alle 19 al 6 gennaio 2021 sulla piattaforma Backstage del Teatro Stabile del Veneto e sul canale YouTube di Carlo & Giorgio!

"CAD – Capodanno A Distanza"

Spettacolo in streaming

Di e con: Carlo D’Alpaos e Giorgio Pustetto

In collaborazione con: Cristina Pustetto

Scenografia e regia luci: Paolo Lunetta

Produzione esecutiva: Lizzy – Elisabetta Bordon per La Banda degli Onesti

In collaborazione con: Teatro Stabile del Veneto

Con il buon proposito di fare un bel brindisi per mettersi alle spalle questo anno particolare, in un Teatro vuoto, senza pubblico, seguendo tutte le normative Covid, Carlo & Giorgio, con un pandoro e una bottiglia di prosecco, saranno in scena da soli, davanti ad una telecamera, per un Capodanno speciale. Naturalmente il pensiero non potrà non andare ai mesi che abbiamo passato, tra mascherine, virologi, lockdown, guanti, amuchina, autocertificazioni, coprifuoco, zone rosse, gialle e Dpcm. E se dapprima pensavano di essere proprio da soli, interpretando appunto l’ultimo Decreto, potrebbero invece scoprire di poter essere raggiunti da almeno due ospiti: congiunti? Non congiunti? A coppie? Entro le 14? Prima delle 22? Magari…i loro personaggi?

Questo è CAD, Capodanno A Distanza. Cronaca di un fine anno particolare dal palco del Teatro Goldoni senza pubblico in presenza.

Informazioni e contatti

Spettacolo disponibile sulla piattaforma Backstage del Teatro Stabile del Veneto e sul canale YouTube.

Web: https://www.facebook.com/TeatroStabiledelVeneto/?ref=page_internal