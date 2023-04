Carlitos Band in concerto a Verona

Tre noti musicisti professionisti, assieme per fare musica di qualità, giovedì sera (6/04) dalle 21.30 al ristorante Du Schei, che sta tornando alle sue origini di vecchia osteria con ristorazione in Interrato Acqua Morta 66 di fronte a piazza Isolo.

Protagonista la Carlitos Band con il leader Carlo «Carlito» Meoni (voce), il chitarrista Michele Poletto ed il batterista Pietro D’Elia. Per ritrovare l’atmosfera di un tempo, con musica coinvolgente per socializzare. Il repertorio del trio privilegia la musica pop degli anni '70-'80 da ascoltare e cantare insieme.

Carlito è un grande professionista, un vero frontman in grado di condurre il pubblico per mano nel divertissement totale di una serata coinvolgente. Poletto è un chitarrista pop moderno dalla formazione classica, diplomato in Chitarra al conservatorio Dall’Abaco di Verona nel 1998, ma parallelamente attivo come musicista moderno e docente. D’Elia è un batterista di grande esperienza e professionalità, con la Royal Jazz Band e tante altre formazioni pop, blues, funky, disco e rock.