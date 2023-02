Carlito’s Trio in concerto alla Vecchia Rama

Carlo Meoni, cantante entertainer, Cristian Montagnani, chitarrista e docente e Lele Zamperini, batterista e insegnante, sono gli artisti che formano il Carlito’s Trio. Tre noti musicisti professionisti, assieme per fare musica di qualità, sabato sera dalle 21.15 alla pizzeria ristorante lounge bar Vecchia Rama a San Peretto di Negrar.

«Let’s Sing Let’s Dance!», cantiamo e balliamo, é diventato il motto generale delle serate in Valpolicella, organizzate da Daniela «Dada» Benedini, presidente di Musica Viva Verona. Il repertorio privilegia la musica pop degli anni '70-'80 da ascoltare e cantare insieme. «Carlito» Carlo Meoni é un grande entertainer, ironico, simpatico e soprattutto senza limiti vocali di genere: un vero frontman in grado di condurre il pubblico per mano nel divertissement totale di tante serate coinvolgenti, che sottolinea: «Adoro la musica, la gente in gamba, insomma, adoro la vita!».