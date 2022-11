A San Bonifacio ritorna "La carica dei Babbo Natale"

L'11 dicembre ritorna la Carica dei Babbo Natale. Si tratta di un evento benefico che ha lo scopo di raccogliere fondi per finanziare i progetti di assistenza ai malati oncologici in cura presso l’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio (VR).

A questo scopo l’associazione Il Sorriso di Beatrice Odv in collaborazione con il Comune di San Bonifacio, associazione le contrade di San Bonifacio, Aido San Bonifacio, Associazione sbandieratori e musici di San Bonifacio, UISP, Associazione Coalonga, organizza la sesta edizione de “La Carica dei Babbo Natale” per le vie del paese. I partecipanti avranno l’obbligo di indossare il classico vestito rosso di Babbo Natale e previa iscrizione potranno camminare per le vie di San Bonifacio.

Il ritrovo è previsto in Piazza Costituzione alle ore 10, qui avrà inizio la camminata che seguirà un percorso guidato lungo le vie del paese che terminerà al Chiosco di Coalonga. Si sfilerà accompagnati da musica e canzoni tipiche natalizie ed una simpatica slitta. Al termine della passeggiata, presso il chiosco di Coalonga, sarà offerto uno squisito risotto.

Programma e regolamento su: www.comune.sanbonifacio.vr.it.

Info e iscrizioni: caricababbonatale@gmail.com