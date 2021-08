Sei Sentieri nel Baldo: sostenibilità energetica, Aperibaldo bio e festa delle patate e del formaggio del Baldo

Continuano le proposte della rassegna Sentieri nel Baldo, promossa da Baldofestival, Legambiente e Marchio del Baldo. Una settimana ricca di appuntamenti per tutti i gusti!

Mercoledi? 25 agosto - ore 20.30 Pazzon di Caprino Veronese

Incontro: ENERGIE RINNOVABILI E TRANSIZIONE ENERGETICA: COSA CI ASPETTA?

Stiamo sperimentando tutti le trasformazioni del nostro clima, e conseguentemente degli ecosistemi, purtroppo sempre piu? frequentemente accompagnate da eventi estremi quali ondate di calore, nubifragi e bombe d’acqua; trasformazioni che e? giunto il momento di chiamare con il loro vero nome: Emergenza climatica.

Prendendo spunto dal rapporto dell’IPCC, dagli scenari elaborati da RSE (Ricerca Sistema Energetico) sul sistema energetico italiano al 2050, e dalla propria esperienza professionale, Marco Giusti interverra? all'Incontro: ENERGIE RINNOVABILI E TRANSIZIONE ENERGETICA: COSA CI ASPETTA?, con l’intento di illustrare le sfide che ci impegnano, da subito, per una radicale trasformazione del nostro sistema verso il traguardo delle EMISSIONI ZERO.

Marco Giusti e? dirigente tecnico della Utility energetica Agsm Aim, insegna ‘Public Management’ presso la Universita? di Verona come docente a contratto ed e? il progettista degli impianti eolici di Rivoli e di Affi. Per prenotazioni clicca qui: https://www.baldofestival.org/index.php/event/energie-rinnovabili-e-transizione-energetica-cosa-ci- aspetta/

Venerdi? 27 agosto - ore 19.30 loc. Gaon di Caprino Veronese presso Cantina Vinicio Bronzo VISITA AL VIGNETO BIOLOGICO E APERIBALDO CON PIC-NIC

Un aperitivo insolito, tra le vigne bio sulle colline di Caprino Veronese: Cantina Vinicio Bronzo si presenta attraverso i propri vini e gli abbinamenti ai prodotti Marchio del Baldo.

Dalle 19 alle 21

Contributo 5 euro

Prenotazione obbligatoria a questo link: https://www.baldofestival.org/index.php/event/visita-al-vigneto-biologico-e-aperibaldo-con-pic-nic/

Prima di raggiungere la Cantina, e? possibile visitare in autonomia alla valle del Tasso e alla mostra d'arte ambientale 2021 PUNTO A CAPO (tempo indicativo 3 ore) scaricando la guida alle opere a questo link: https://www.baldofestival.org/.../Sentieri-nellarte-guida...

La guida e? stata creata da Baldofestival appositamente per rendere accessibile e visitabile per tutti la mostra, in autonomia e in qualsiasi orario.

Nei weekend continua in ogni caso la proposta, sempre gratuita, di visite guidate alle ore 17 da prenotare sul sito www.baldofestival.org nella sezione Calendario.

Domenica 29 agosto dalle ore 10 presso malga Albare? - loc. Albare? di Ferrara di Monte Baldo

FESTA DELL’ORTO DEL BALDO E PRIMA RACCOLTA DELLE PATATE ANTICHE DEL MONTE BALDO. INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria a questo link: https://www.baldofestival.org/index.php/event/festa-dellorto-del-baldo-e-prima-raccolta-delle-patat e-antiche-del-monte-baldo/.

Ore 13 DIMOSTRAZIONE DELLA PRODUZIONE DEL FORMAGGIO E MERCATINO DEI PRODOTTI ORTICOLI

INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria a questo link: https://www.baldofestival.org/index.php/event/dimostrazione-della-produzione-del-formaggio-e-m ercatino-dei-prodotti-orticoli/.

MOSTRA SENTIERI NELL’ARTE “PUNTO A CAPO” - Sabato 28 e Domenica 29 agosto 2021 alle ore 16.30, su prenotazione, visita guidata gratuita alla mostra. Prenotazione a questo link: https://www.baldofestival.org/index.php/event/visita-guidata-alla-mostra-sentieri-nellarte-14/.

È un servizio offerto dal Progetto Sentieri nel Baldo, organizzato dalla Associazione culturale Baldofestival in collaborazione con il Circolo Legambiente Il Tasso e l’Associazione Marchio del Baldo. Le giovani guide, che hanno avuto una preparazione specifica, vi accompagneranno lungo il percorso con spiegazioni sia degli aspetti naturalistico-ambientali che artistici sulle opere realizzate ed esposte lungo il percorso.

Il sentiero nella Valle del Tasso e? lungo circa 3 km e la visita e dura circa due ore, partendo dalla piazza della frazione di Pazzon e terminando nel borgo di Porcino, da dove si risale, su strada asfaltata, a Pazzon.

Per le visite si raccomanda di indossare calzature adatte poiche? il sentiero e? in parte pianeggiante ma presenta tratti di sentiero di montagna.

Per tutte le attivita? e? sempre necessaria la prenotazione tramite il sito www.baldofestival.org In caso di pioggia, tutti gli appuntamenti (escluso 25 agosto) si considerano annullati.

Informazioni e contatti

A partire dal 6 agosto 2021, per la partecipazione alle attivita? di gruppo, anche all’aperto, organizzate dall’Associazione BALDOfestival e? richiesto di essere in regola con la certificazione verde prevista dalla normativa vigente.Tale misura e? presa a tutela delle persone, della sicurezza di tutti e della buona riuscita delle attivita? dell’Associazione.

Web: https://marchiodelbaldo.it/.

