"Capolavori", nasce la rassegna d’arte itinerante della Pianura dei Dogi

È stata presentata martedì 4 ottobre nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, “Capolavori”, rassegna d'arte contemporanea in programma dal 12 al 23 ottobre 2022 al Museo Fioroni a Legnago. Sono intervenuti: David Di Michele, Vicepresidente della Provincia; Federico Melotto, Direttore della fondazione Fioroni; Charlie, artista e Direttore artistico dell'evento e Andrea Zanchetta, responsabile per l'arte, musica ed eventi della pro loco Carpanea di Casaleone, ideatrice dell'evento.

Nella rassegna troveranno posto le opere di sei diversi artisti. Il padovano Tobia Ravà, i cui lavori sono presenti in collezioni pubbliche e private in quattro Continenti, è noto per l’utilizzo nelle sue composizioni pittoriche delle 22 lettere dell’alfabeto ebraico. Sergio Capellini, bolognese di nascita e veronese d’adozione, porterà al Fioroni le sue sculture, mentre il libanese Alì Hassoun esporrà opere pittoriche realizzate attingendo e mescolando tecniche e temi orientali e occidentali.

La pittura è, inoltre, l’arte delle opere di Raimondo Lorenzetti, originario di Casaleone e che vanta la partecipazione a diverse rassegne estere e nazionali, tra cui la biennale di Venezia. Rosabianca Cinquetti, anch’essa veronese, esporrà installazioni e sculture di stampo iperrealista. Infine, la mostra ospiterà le opere del direttore artistico della rassegna, noto e apprezzato anche al di fuori dei confini nazionali, Charlie.

L’inaugurazione della mostra, che resterà aperta dal martedì alla domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, è in programma il 12 ottobre alle 18. Quella al Fioroni è la prima edizione della rassegna itinerante “Capolavori”, destinata nei prossimi anni a essere accolta in altri luoghi simbolo della Pianura Veronese. La mostra è inserita nel progetto turistico-culturale della Camera di Commercio di Verona “Pianura dei Dogi”.