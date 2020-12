Dalla Dogana Veneta di Lazise l'evento di Capodanno 2021

«Il 31 dicembre festeggiamo l'ultimo giorno del 2020 assieme al Comune di Lazise. Infatti il primo Comune d'Italia dalle 22 alle 00.30 organizzerà il proprio evento festeggiando la conclusione del 2020 ed augurando un ottimo 2021, aspettandovi numerosi!». Direte voi: ma com'è possibile poter organizzare un evento durante il 31 dicembre, quest'anno? «Insomma, noi ci siamo riusciti. Infatti siamo l'unico Comune gardesano ad aver organizzato l'ultimo dell'anno. Ci siamo parlati con molti amici ed abbiamo deciso di organizzare il nostro ultimo in diretta Streaming, visibile sulla pagina del comune di Lazise e sulla pagina You tube dello stesso; con l'obiettivo di allietarvi la serata del 31».

Durante la festosa trasmissione vi saranno presentatori che si alterneranno, cantanti che si esibiranno, volti noti del territorio gardesano, collegamenti esterni ed omaggi, concessi con molta gentilezza dalle aziende del territorio lacisiense, donati durante la serata e tanto tanto altro.

Informazioni e contatti

Capodanno in Lazise avrà luogo il 31 dicembre, in diretta dalla Dogana Veneta dalle ore 22. Per trascorrere assieme le ultime ore di questo 2020. Vi saranno omaggi, video simpatici e tanta musica. Mandate la vostra dedica al numero di what's Lazise 348 7200389, così sarà trasmessa in diretta.

Web: https://www.facebook.com/comunedilaziseofficial/