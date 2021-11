"Capodanno insieme", la festa di fine anno promossa dal Comune di Verona per gli over 60

Torna "Capodanno insieme" per gli over 60. Da lunedì 22 novembre è possibile prenotarsi per partecipare alla tredicesima edizione della festa dell’ultimo dell’anno in fiera. Cena, ma anche intrattenimento, per concludere in allegria il 2021. E in sicurezza, perchè infatti saranno applicate tutte le misure previste dai rigidi protocolli affinchè l'evento si svolga nel totale rispetto delle misure antiCovid. Obbligatorio il green pass.

"Capodanno insieme" è promosso dall'assessorato al Turismo sociale del Comune di Verona, in collaborazione con Veronafiere e Agsm-Aim. Da ogni Circoscrizione partiranno le navette che condurranno i veronesi in fiera e li riporteranno a casa.

La serata prevede cenone con servizio al tavolo e intrattenimento musicale dal vivo con l’Orchestra “Melita Leone”. Musica da ballo e d’ascolto, con la partecipazione di Roby De Luca, che canterà alcuni pezzi del suo repertorio, e l’esibizione di due ballerini professionisti della Chrono Ballet School. Nel corso della festa ci sarà anche l’estrazione di una lotteria.

L’evento è aperto a tutti i residenti nel Comune di Verona che abbiano compiuto i 60 anni. Per le coppie è sufficiente che almeno uno dei due coniugi rientri nella fascia d’età richiesta. Il costo è di 50 euro a persona.

Informazioni e contatti

Le iscrizioni possono essere fatte da casa, collegandosi al sito www.comune.verona.it/ turismosociale o telefonando ai numeri 0458077472 / 0458078635. Nel caso di due o più persone che volessero sedere allo stesso tavolo la prenotazione dovrà essere unica.