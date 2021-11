New year's eve a Borgo Romantico: la grande festa di Capodanno

Grande cucina, ottimi vini e buona musica: un’imperdibile Capodanno a Borgo Romantico. Fine anno nella magia di Borgo Romantico, per gustare la Cucina del noto Chef Massimo Mezzari, ed i buoni Vini biologici prodotti nella nostra tenuta.

Il tutto accompagnato da musica che scalda il cuore, spaziando dalla Bosa al Jazz, alla grande Canzone d’Autore.

E' possibile partecipare solo all'Evento, oppure unire Evento e Pernottamento. È necessaria la prenotazione ed è richiesto il Green Pass. L’evento è a numero chiuso per massimo 70 persone, in tavoli da 6 in veranda e da 2/3 nella sala interna.

Il programma

Ore 20.30: Accoglienza

Ore 21.00: Inizio Cena e Musica Live

con BLUE SUS 4Tet

Voce, piano, basso e batteria

Ore 24.00: Brindisi di Mezzanotte

Ore 01.30: Fine serata

Il menù

- Menù della tradizione con alternativa vegana/vegetariana -

2 Antipasti

1 Primo Piatto

1 Secondo Piatto

1 Dessert

- A Mezzanotte -

Brindisi in giardino con

Pandoro

Spumante

- I nostri Vini bio in abbinamento -

* Bianco di Custoza Doc Le Tende

* Bardolino Docg Le Tende

* "Volutta" Bardolino Chiaretto Spumante Doc Le Tende

Acqua, Caffè e Coperto

Costi:

* Cenone: 130 euro tutto incluso (scontato 120 euro nell'Offerta con Camera)

* Minori 4-12: 70 euro | 1-3: 40 euro con menù ridotto

* Camera Doppia per 2 notti: da 281 euro per 30 e 31.12 | da 304 euro per 31.12 e 1.01

Prezzo per la Camera Classic, con colazione, wi fi e parcheggio privato esterno inclusi

Informazioni e contatti

Tel. 045 9971261

eventi@borgoromantico.com

Scopri tutto sulla nostra Festa al link: https://www.borgoromantico.com