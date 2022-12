A Bussolengo Red Passion Capodanno 2023 presso la sala polivalente dell'ex Bocciodromo

Il 31 dicembre per la notte di San Silvestro Bussolengo ospiterà l'appuntamento con Red Passion Capodanno 2023, organizzato dall'associazione Le Virtù Veronesi e Garda Turismo, con il patrocinio del Comune di Bussolengo. Un evento imperdibile che inizierà al pomeriggio con giochi e attrazioni per i più piccoli e proseguirà con la cena, accompagnata da spettacoli aerei, e il dj set per festeggiare al meglio l'inizio del nuovo anno. Il Capodanno sarà ospitato nella sala polivalente dell'ex Bocciodromo in Strada San Vittore. Uno spazio, da quest'anno adibito per gli eventi, che accoglierà il ricco programma pensato per dare il benvenuto all'anno nuovo tra gusto e divertimento per tutti.

Si partirà dalle 16 alle 18 con l'area bimbi ad ingresso libero, dove i più piccoli potranno divertirsi con il trucca bimbi, i gonfiabili, lo spettacolo del maghetto, la baby dance e lo zucchero filato offerto. Dalle 20.30 sarà servito il cenone di Capodanno accompagnato da spettacoli aerei. Per la cena è necessaria la prenotazione attraverso questo link, al costo di 50 euro per gli adulti e 30 euro per i bambini.

Dalle 23 spazio alla musica con il Dj set animato da Bago dj e Egy-B voice che ci faranno cantare e ballare per iniziare con il giusto ritmo il 2023. Ingresso 18+ con due drink inclusi al costo di 20 euro. Bussolengo, che dall'8 dicembre sta vivendo Un Natale d'amore con un cartellone ricco di eventi e iniziative che animeranno il Paese fino all'8 gennaio, si prepara dunque alla notte più magica dell'anno.

«Anche quest'anno - spiega l'assessore alla Promozione del territorio, eventi e manifestazioni Massimo Girelli - Bussolengo sta vivendo il periodo natalizio in una calda atmosfera di festa e sono convinto che il Capodanno all'ex Bocciodromo regalerà ai partecipanti una bellissima serata tra musica, intrattenimento e gusto per divertirsi dal pomeriggio fino alla mezzanotte e oltre e brindare insieme all'anno che verrà».