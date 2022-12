Open bar all inclusive: uomo 50 euro, donna 35 euro.

Il programma di quest’anno prevede "Open Bar Drinks No Limits", ovvero consumazioni libere per tutta la notte, un ricco buffet gratuito, brindisi di mezzanotte con pandoro e spumante, la migliore musica degli ultimi anni selezionata dai migliori dj.

Open bar drinks no limits al Campus Pub di Verona per la notte di Capodanno. Dalle ore 21.30 di sabato 31 dicembre 2022 alle 6 di domenica 1 gennaio 2023, lo staff del Campus Pub organizza un veglione di Capodanno con musica e animazione presso lo storico locale delle notti veronesi situato nel quartiere universitario, a circa 300 metri dalla zona pedonale e meno di un chilometro dall’anfiteatro Arena.

Al Campus Pub la festa di Capodanno "All you can drink"